Zonnig weer voorspeld: we nemen afscheid van de kou

Binnenland

Het weer op Bevrijdingsdag: bar en boos

Wie dacht op deze Bevrijdingsdag met een kleedje in een park neer te strijken, komt bedrogen uit: het weer leent zich totaal niet voor een uitstapje in de buitenlucht. Het is bar en boos in het hele land: er trekken veel buien over, met vooral landinwaarts kans op onweer en hagel.