Mijn Vraag: Arbeidsgehandicapte werknemer

Het kabinet wil dat vanaf 2015 iedere werkgever met meer dan 25 werknemers in dienst binnen 6 jaar tijd 5% werknemers in dienst heeft met een arbeidshandicap. 5% van het totale personeelsbestand moet in 2021 dus personeel met een arbeidshandicap zijn. Het percentage zal stapsgewijs ingevoerd moeten worden. Deze verplichting zal terug te vinden zijn in de zogenaamde Participatiewet.

Wordt de Participatiewet aangenomen en voldoet de werkgever niet aan de 5%norm dan riskeert hij een boete van € 5.000 per werkplek. De werkgever moet er dus voor zorgen dat hij voldoende arbeidsgehandicapt personeel in dienst heeft. Niet alleen om geen boete opgelegd te krijgen maar ook omdat werkgevers vanaf 1 januari 2013 € 7.000,- aan bonus kunnen ontvangen voor het in dienst hebben van een arbeidsgehandicapte werknemer die minimaal het minimumloon verdient. Ook door het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder kan de werkgever aanspraak maken op deze zogenaamde mobiliteitsbonus. Voor een arbeidsgehandicapte die met loondispensatie gaat werken is de bonus € 3.500,-. De bonus wordt maximaal 3 jaar uitbetaald.

Als werkgever kunt u - nu al – bij UWV een subsidie aanvragen voor het aanbrengen van ‘niet meeneembare’ voorzieningen. Een niet meeneembare voorziening is bijvoorbeeld een rolstoelhelling bij de ingang, een traplift of een aangepaste werkplek. Wellicht dat het daarom gunstig is om nu alvast te starten met het aannemen van arbeidsgehandicapte werknemers.

Wanneer is een werknemer aan te merken als arbeidsgehandicapt en kan ik als werkgever aanspraak maken op subsidie?

Bij alle subsidieregelingen geldt als voorwaarde dat is vastgesteld dat de werknemer een ‘structurele functionele belemmering’ heeft. Een werknemer met een ‘structurele functionele belemmering’ is arbeidsgehandicapt. Van een structurele functionele belemmering is sprake als uit een keuring door een bedrijfs- of verzekeringsarts van het UWV WERKbedrijf blijkt dat de werknemer door ziekte of gebrek structurele hinder ondervindt bij het verrichten of verkrijgen van arbeid. Meestal gaat het om de keuring die wordt uitgevoerd door de verzekeringsarts van het UWV WERKbedrijf om te onderzoeken of de werknemer – na twee jaar ziekte - in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Personen die recht hebben op een uitkering op basis van de Ziektewet, WIA/WAO, WAZ of Wajong-uitkering worden automatisch (zonder beoordeling of keuring) aangemerkt als arbeidsgehandicapt.

UWV WERKbedrijf bepaalt wie voor subsidie in aanmerking komt. Zowel de werkgever als de werknemer zal met zijn aanvraag bij deze instantie moeten aankloppen. Voorwaarde is dat het dienstverband nog minimaal 6 maanden duurt.

Het is goed voorstelbaar dat u als werkgever vóór het aantrekken van een arbeidsgehandicapte met eigen ogen wilt zien of het werk geschikt is voor een arbeidsgehandicapte werknemer. Om in deze behoefte te voorzien, is een systeem van proefplaatsingen ontwikkeld. De werkgever kan een arbeidsgehandicapte werknemer maximaal drie maanden op proef in dienst nemen. De werknemer houdt tijdens deze proefperiode gewoon zijn uitkering, de werkgever hoeft geen loon te betalen. Mogelijk wordt de duur van de proefplaatsing verruimd naar zes maanden. Daartoe is op 5 juli 2012 het Wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters aangenomen door de Tweede Kamer.

