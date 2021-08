Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik hoop dat men later beseft: had ik maar niet zo hard staan schreeuwen’ Verbazing over prikpolarisatie: ’We hebben ons in de paniek laten meesleuren’

Door Wierd Duk

Ethicus Erwin Kompanje vindt berichtgeving over het coronavirus te eenzijdig: „Het lijkt een propagandamachine.” Ⓒ foto Rias Immink

Zelden was de verdeeldheid in de samenleving zo groot als nu in het corona-tijdperk. Medisch ethicus Erwin Kompanje is verbaasd: „Gevaccineerden die de barricades opgaan en vinden dat niet-gevaccineerden van alles moet worden ontzegd. Waar komt dit vandaan?”