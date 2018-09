Oudejaarsclub moet dokken voor 'grap'

Uit de culturele instelling waren in diezelfde maand de twee zeer kostbare schilderijen gestolen, met een waarde van 3 tot 4 miljoen euro. De oudejaarsvereniging eiste als grap 50.000 euro losgeld in brieven en faxen gericht aan het museum. De politie nam de zaak serieus en stak er 250 uur in. Voor niets, zo bleek later. Want op 31 december maakte de club bekend dat het een oudejaarsgrap was en dat ze met de stunt geld wilden inzamelen voor een nieuwe tribune voor de plaatselijke voetbalvereniging.

De rechtbank in Groningen oordeelde al eerder deze maand over de schadevergoeding, maar de politie Amsterdam maakte het bewust maandag pas bekend, volgens een woordvoerster om te waarschuwen dat dergelijke acties tijdens de jaarwisseling financiële gevolgen kunnen hebben.

De oudejaarsvereniging werd strafrechtelijk vervolgd. Dit leidde echter tot vrijspraak van (poging tot) oplichting. Wel is vast komen te staan dat de politie voor niets tijd in de zaak heeft gestoken. Hoewel de uitspraak van de rechter 10 jaar na dato komt, is hij voor de politie belangrijk. „De politie wordt regelmatig aan het werk gezet met valse aangiftes, bewust onware meldingen en grappen”, zei Lodewijk Bosch van Drakestein, juridisch adviseur van de politie Amsterdam-Amstelland.