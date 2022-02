Unieke vuurstenen bijlen gevonden bij opgravingen

Het gebeurt volgens de deskundigen zelden dat dergelijke vondsten worden gedaan bij archeologisch onderzoek. De plek waar de bijlen zijn gevonden wordt verder onderzocht. Mogelijk kan dit meer vertellen over de mensen die er 5000 jaar geleden hun bijlen achterlieten.

Sinds januari worden in het buurtschap Collendoorn in de gemeente Hardenberg opgravingen gedaan. Hierbij zijn de vuurstenen bijlen gevonden. Op de vindplek zijn verder geen sporen gevonden van bewoning of een grafveld. Het lijkt er daarom op dat deze plek zo’n 5000 jaar geleden speciaal is uitgekozen om de bijlen achter te laten. Waarschijnlijk komen ze uit Noord-Duitsland of Zuid-Scandinavië en werden ze bij ceremonies gebruikt, stellen de deskundigen.

De bijlen zijn rechthoekig en 18 tot 23,5 centimeter lang. De zwaarste bijl weegt meer dan een kilo. Ze zijn te groot om echt te gebruiken.

Belangstellenden kunnen donderdagochtend een kijkje nemen op de plek van de opgravingen.