Informatie over seks voor Marokkaanse jongeren

Bij veel jongeren van Marokkaanse afkomst heerst een taboe op seksualiteit. Het is de bedoeling dat ze op de site vrijuit met elkaar in gesprek kunnen over allerlei zaken rond dit onderwerp. Ook kunnen ze hierover mailen met islamdeskundige Badr Youyou.

Thema's die aan de orde komen zijn onder meer partnerkeuze, maagdelijkheid, geheime relaties, grenzen en wensen, homoseksualiteit en dubbele moraal. Soa Aids Nederland heeft het onderdeel van de website samen met Stichting Maroc. NL ontwikkeld voor jongens en meiden in de leeftijd van 12 tot 26 jaar.

Aan filmpjes werkten onder anderen mee: cabaretier Rachid Larouz, Jihad Alariachi (Meiden van Halal), en presentatrice Aziza El Messaoudi.

De presentatie is woensdagavond in Zeist.