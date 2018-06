Kerstboomstress

Naam: Carina van de LintLeeftijd: 35Beroep: Ondernemer, decorateur, stylisteRelatie: Samenwonend met MarcKinderen: GeenFavoriete website: Pinterest.comTypische vrouwelijke eigenschap: Spontaniteit

Dag 1

Als je in het vak van styling en decoraties zit is de kerstperiode dé tijd van het jaar om compleet los te gaan. Heerlijk! Maar het is ook dé tijd van het jaar om 16 uur per dag te werken, en om als een gek door het land heen te crossen met bomen en decoraties, in combinatie met afspraken. En dan intussen nog van alles voor ‘de zaak’ te regelen.

Alles komt tegelijk, dus het is een hectische periode. Aangezien ik toch wel ambitieus ben, is versierdekerstboom.nl een initiatief dat ik uitvoer naast 2-Nice, een styling bureau. Daar creëren we sferen in ruimtes zoals evenement locaties/horeca, en dat is gevarieerd van het leveren van mooi bloemwerk tot een totale metamorfose. Druk, zo aan het einde van het jaar, want er worden veel feesten gevierd. En crisis of niet: een kerstboom op kantoor of in de woonkamer, daar wordt niet echt op beknibbeld, zo blijkt..

Ik woon samen met Marc. Hij is behalve mijn steun en toeverlaat, een fantastische man. Hij weet intussen precies wat deze periode inhoudt, en gaat er ook totaal voor: zowel creatief als uitvoerend. Dus hij is ook mijn partner in zaken. Alleen in deze periode, normaalgesproken is hij architect. Het kritische oog en gevoel voor moois is een perfecte combinatie. Ook de 3D visuals en de indeling van ruimtes, kan hij prachtig maken. We hebben een knus jachthondje en wonen met zijn drieën op een woonboot.

Maar hoe ziet zo’n dag er dan uit? Een snapshot. Vandaag mocht ik een kerstboom bezorgen bij muziekstudio’s. Ik dacht nog: “Leuk, misschien kom ik wel een bekend iemand tegen”. Maar helaas, niemand gezien. De klant was erg tevreden en stuurde later op de dag: “Ben superblij met mijn kerstboom, dank”. Ik stuurde terug dat het leuk was om te horen.

Vervolgens kreeg ik een berichtje terug: “Ik moest wel lachen dat Nick en Simon de deur openhielden”. Wat? Ohneee, blind paard dat ik ben! Totaal niet gezien. Er was nog een klein praatje met de mannen die de deur openhielden, toen we die kerstboom naar binnen manoeuvreerden. Want zo simpel is het bezorgen van een kerstboom niet. Ze worden namelijk gedecoreerd en al afgeleverd. En vaak moet je nog net even een trap op en door veel te smalle gangetjes om de boom op z’n plek te krijgen. Toch een soort sport wat je beoefent: je hebt een goede conditie nodig!

Oh, misschien wel leuk voor de lezeressen. Mijn kerstboomtip van de dag: Vergeet die kunstkerstboom of guirlande niet uit te vouwen. En vouw de takjes niet alleen naar de zijkant, maar ook omhoog en omlaag. Breng leven in het ding!