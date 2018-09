Fred Rutten: 2-2 erg bitter

Met name in de tweede helft constateerde Rutten dat het niet liep bij zijn ploeg. „We holden alleen maar achter RKC aan.” De 2-1 van zijn ploeg had hij dan ook niet meer verwacht. „Die voorsprong moet je dan vervolgens gewoon over de streep trekken, hoe lelijk dan ook. Als dan de 2-2 valt, is dat heel erg bitter. Zeker ook omdat dit de laatste thuiswedstrijd voor de winterstop was.”

Gebrek aan ervaring

Volgens de coach is de terugval vooral te wijten aan een gebrek aan ervaring binnen de selectie. „Alleen Theo Janssen heeft dit meegemaakt. Voor de anderen is dit de eerste keer. Als je niet leert van dit soort ervaringen ben je niet geschikt voor de top, maar ik denk dat al mijn spelers dit wel kunnen leren.”

PSV ook

Rutten zag dat Vitesse niet de enige kampioenskandidaat was die punten verloor. „Ik zag dat gisteren ook bij een andere club gebeuren”, doelde hij op zijn oude team PSV, dat zaterdag gelijkspeelde tegen NEC.