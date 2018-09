Wormgoor zit aan haar Pellè

Verdediger Vito Wormgoor van ADO Den Haag had zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (3-2) heel wat te stellen met Graziano Pellè. De Italiaanse aanvalsleider van de thuisclub maakte echt 'oorlog' in het Haagse strafschopgebied en was door zijn lengte en fysieke kracht vaak moeilijk af te stoppen. Met een doelpunt en een versierde strafschop was de glamourspits weer meer dan waardevol voor de Rotterdammers.