Vrouw overleden door steekpartij

Het incident gebeurde aan het einde van de middag. De vrouw lag ernstig gewond in de deuropening van de portiek van de woning en overleed niet veel later. Op de eerste etage van het pand troffen agenten een man aan die meteen werd aangehouden als verdachte in de zaak.

Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. Ook de identiteit van de vrouw is nog onduidelijk.