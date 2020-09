Ziekenhuis Berlijn: ’Navalny kan uit zijn bed komen’

Alexei Navalny tijdens een protestmars in februari van dit jaar. Ⓒ REUTERS

BERLIJN - De toestand van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is dermate verbeterd dat hij nu voor korte periodes uit zijn bed kan komen. Het Charité-ziekenhuis in Berlijn, waar de vergiftigde Kremlincriticus is opgenomen, heeft dat maandag naar buiten gebracht.