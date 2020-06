Gezin Kick Out Zwarte Piet-voorman Jerry Afriyie bedreigd

In de brief, ondertekend door ’Pegida Afd. Noord’, staat dat Afriyie, zijn vrouw, kind en medebetogers niet meer veilig zijn. ’We weten waar je woont. Alleen voor die zwarte rotkop van je hebben we al plezier om jou en je gezin en hele familie af te slachten.’ Afriyie is zelf niet bereikbaar voor commentaar.

Bij monde van voorman Edwin Wagensveld ontkent Pegida ook maar iets met de brief te maken te hebben. „Ik krijg zelf zoveel bedreigingen, ken de impact ervan, en ik zal dit soort brieven nooit en te nimmer toestaan. In 2018 deed ook al iemand zich voor als ’Pegida Noord’, maar wij hebben helemaal geen afdelingen”, laat hij weten aan De Telegraaf.

De Amsterdamse politie bevestigt het bestaan van de dreigbrief, na de aangifte van Afriyie vanmiddag. Er is een onderzoek gestart. „We nemen het hoog op”, zegt een woordvoerder.