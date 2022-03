Premium Het beste van De Telegraaf

Jongeren leren op circusschool eerste kneepjes van het vak: ’In een gordijn hangen, leuk!’

In de gymzaal van de Leidse circusschool Miloco wordt de basis gelegd voor optredens voor ’hooggeëerd publiek’. Ⓒ Foto’s Rene Oudshoorn

LEIDEN - Illusionist Hans Klok versterkte zijn showteam afgelopen week met het Oekraïense Trio Three G, drie meiden die op school handstandacrobaat leerden. Zo’n opleiding lijkt in Nederland een droom uit vervlogen tijden van circussen als Toni Boltini en het oude Renz. Niets is minder waar: ook hier bestaan circa 55 circusscholen. De grootste het Leidse Miloco is dat deze maand zijn 20e verjaardag viert.