Booy pakt punt met Cercle

Cercle staat nu onderaan met 13 punten uit 20 wedstrijden. De topploegen in België komen zondag in actie. Koploper Anderlecht, met trainer John van den Brom, speelt thuis tegen OH Leuven. Nummer 2 Zulte-Waregem speelt tegen de nummer 3 Racing Genk, waar Mario Been aan het roer staat.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik