VIDEO Per 1 januari 2013 wordt de BPM-heffing op auto's niet langer gebaseerd op de catalogusprijs (ex. belastingen), maar op de CO2-uitstoot. En dat kan voor sommige auto’s in de hogere prijsklasse aardig voordelig uitpakken. Wat te denken van een Lamborghini Aventador die ruim een Volkswagen Golf 7 goedkoper wordt. Dit en meer in de AutovisieFlits van deze week.