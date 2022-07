Transportminister Shapps wil nieuwe Britse premier worden

Premium Binnenland

De kloof naar de afgrond: Rutte IV raakt steeds meer onthecht van dagelijkse leven

Rutte IV zou een kabinet worden met nieuw elan, met een overheid die naast in plaats van tegenover de burger zou staan. Na een klein half jaar is het in Den Haag de ene na de andere crisis die de klok slaat. Het rumoer neemt toe, maar in de Trêveszaal lijkt de onrust in de samenleving nauwelijks doo...