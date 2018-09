WUZdiscussie: Kinderopvang

M.K.van Minnen:

Volgens minister Asscher is uit niets is gebleken dat men minder is gaan werken door het duurder worden van de kinderopvang. Dat zal best waar zijn, maar daar kun je nog best wat vragen bij stellen.

Hoeveel mensen werkzaam in de kinderopvang worden er op dit moment ontslagen, hoeveel ontslagen zullen er volgend jaar volgen en wat kost dit ten opzichte van de bezuiniging? Ofwel wat zijn de kosten en de baten? (denk aan ww, mogelijk gedwongen verkoop koophuis, schuldhulpverlening, rechters, maatschappelijk werk, minder loonbelasting en uitgaven van deze groep etc..)

Hoeveel kinderen worden nu opgevangen in het zwarte circuit en hoe veilig is dit?

Hoeveel kinderen worden nu opgevangen door bekende derden en wat zijn daar de gevolgen van?

Is het niet zo dat ouders nu alternatieven al dan niet beter of slechter benutten omdat ze vanwege de lasten onmogelijk minder kunnen gaan werken?

Is de kwaliteit van de kinderopvang gewaarborgd, nu er vele ontslagen vallen op basis van leeftijdsgroepen en niet op basis van de competenties van de medewerker en hiermee de groepen groter worden?

Nu verkoopt de politiek de laatste jaren alles op basis van principes en verhoging van de kinderopvang is een inkopper, die geven mensen zelf al. “Ja, als je kinderen wil, moet je zelf maar de lasten betalen” en daar heb je al meteen wat steun te pakken.

Maar als er iets mis gaat, waar dit het begin van is, roepen we ‘ooh en aah’ en lopen we in oprechte verontwaardiging een stille tocht. Vervolgens plakt de politiek maar weer eens pleister om nooit het probleem te hoeven oplossen. Problemen oplossen zou immers betekenen principes te laten vallen omwille van de feiten.

Misschien moeten we eens een stille tocht lopen voor het einde van politieke, nietszeggende vlakke principes?

