Bijna driekwart bommenfilmpjes verwijderd

De site is sinds 28 september in de lucht. Daarop is een kaart te zien met filmpjes van explosies en vuurwerkbommen. De makers van de filmpjes wordt gevraagd om zich bekend te maken en de filmpjes te verwijderen. Inmiddels zijn van de 130 filmpjes er 84 verwijderd.

De makers van de filmpjes die nog te zien zijn, hebben via sociale media zoals Twitter deze week een waarschuwing gehad. „Daarin stond dat we weten wie ze zijn en dat ze het filmpje moeten verwijderen”, aldus de woordvoerder.