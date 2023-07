Klaas Dijkhoff niet beschikbaar om Rutte op te volgen

Dijkhoff nam op 30 maart 2021 afscheid van de Tweede Kamer. Inmiddels is Dijkhoff onder meer lid van de raad van commissarissen van PSV en maakt hij samen met oud CU-leider Gert-Jan Segers een politieke podcast.

Door het naderende politieke vertrek van Mark Rutte draait de geruchtenmolen op volle toeren. Bij de talkshow Op1 zit volgens veel peilingen een populaire opvolger, Klaas Dijkhoff. Hij laat weten wel of niet beschikbaar te zijn voor die functie. Tekst gaat verder onder de video.

„Ik heb de keuze gemaakt om niet fulltime politicus te zijn”, lichtte Dijkhoff zijn antwoord toe. „Het past niet bij mijn ambities hoe ik vader wil zijn, echtgenoot wil zijn, vriend wil zijn. En het past ook niet bij mijn ambities op werkgebied.”

Ook VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer en vertrouweling van Rutte, Edith Schippers, heeft aangegeven geen kandidaat te zijn om Rutte op te volgen. Oud-Kamerlid Andre Bosman stapte maandag al wél naar voren als kandidaat-lijsttrekker voor de VVD. Huidig fractievoorzitter Sophie Hermans denkt nog na over of ze zich kandidaat stelt. Justitieminister Dilan Yeşilgöz geldt als topfavoriet om Rutte op te volgen als partijleider. VVD-voorzitter Eric Wetzels kondigde maandag aan nog deze week met een kandidaat-lijsttrekker te komen.