Aangifte tegen studenten om racistische plaatjes in appgroepen

ROTTERDAM - Studenten van de Erasmus Universiteit en de Hogeschool van Rotterdam hebben seksistische, racistische, antisemitische beelden en porno gedeeld in besloten appgroepen. De universiteit en de hogeschool gaan daarom aangifte doen. Ze denken ook nog na over eigen straffen tegen de daders. Dat laten de onderwijsinstellingen weten na berichten in universiteitsblad Erasmus Magazine en hogeschoolblad Profielen.