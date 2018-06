Oranje-darter laat Lewis schrikken

Gino Vos is op de openingsdag van het WK darts (PDC) in Londen niet tot een stunt in staat gebleken. De talentvolle Brabander startte weliswaar sterk tegen titelverdediger Andrian Lewis - hij pakte de eerste set brutaal met 3-0 - maar kon dat goede begin in het Alexandra Palace geen vervolg geven, ondanks een voorsprong van 2-0 in legs in de derde set. Vos liet onder druk zijn Engelse opponent, de wereldkampioen van de voorbij 2 jaar, alsnog ontsnappen: 1-3.