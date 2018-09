Duitse meevaller voor TMG

De opbrengst wordt onder meer gebruikt om aandeelhouders extra dividend uit te keren. Een van die aandeelhouders is de Telegraaf Media Groep, die ongeveer 6 procent van de aandelen ProSiebenSat1 bezit. Het Duitse concern denkt aan een uitkering van 5,60 euro per aandeel, nadat de overname is afgerond. Dat is naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar. Vorig jaar keerde ProSieben een dividend uit van 1,15 euro per aandeel.

