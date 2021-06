Vier maanden cel voor bedreiger RIVM-baas Jaap van Dissel

Binnenland

LIVE | Marengo-proces hervat: ’Kroongetuige Nabil B. moet gedwongen worden in de rechtbank te verschijnen’

Kroongetuige Nabil B. moet gedwongen worden om in de rechtbank te verschijnen. Dat vindt een groot deel van de advocaten van verdachten in het megaproces Marengo, dat gaat over meerdere liquidaties in de onderwereld.