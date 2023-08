Thierry (91) overleden nadat man hem ernstig toetakelt met bedpan in rusthuis

Een indringer in het Belgische rusthuis Huize Nazareth in Goetsenhoven bij Tienen heeft twee bejaarden zo toegetakeld dat ze zwaargewond zijn afgevoerd. Een 91-jarige man verkeerde in levensgevaar, en is inmiddels overleden. De man drong vrijdagochtend iets voor zes uur met zwaar geweld het rusthuis binnen, greep een bedpan en ging er zijn slachtoffers mee te lijf.

Links: slachtoffer Thierry Tavernier (91), rechts: dochter Marit en schoonzoon Hans.