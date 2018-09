Kristen Stewart maakt het bont

Gehuld in een kort doorschijnend niemendalletje van Erdem verscheen ze op de rode loper. Met oranje hoge pumps aan haar voeten. Ook bijzonder, want uit talloze foto’s en filmbeelden die circuleren weten we dat Kristen fan is van gympen en het lastig vindt om fatsoenlijk op hoge hakken te lopen.

Nu lapt Kristen die eerder dit jaar vreemd ging met Snow White and the Huntsman-regisseur Rupert Saunders alle regels aan haar laars. Maar om in een niksig jurkje naar je eigen première te komen, dan maak je het wel erg bont.

