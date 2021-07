LIVE | Tsjechië paait vaccinatietwijfelaars met extra vakantiedagen

11.23 - Israëlische president voor de derde keer ingeënt tegen corona

De Israëlische president Isaac Herzog (60) is vrijdag ingeënt met een derde dosis van een coronavaccin. Dat was de aftrap van een landelijke campagne om 60-plussers een extra vaccindosis te geven zodat ze beter beschermd zijn tegen het virus.

„Ik ben trots dat we het eerste land zijn dat een derde dosis toedient”, zei Herzog volgens nieuwssite Times of Israël. Ook oud-premier Benjamin Netanyahu laat zich vrijdag naar verwachting voor de derde keer prikken. Hij klaagde dat de regering het nieuwe beleid weken eerder had moeten invoeren.

Zijn 49-jarige opvolger Naftali Bennett is nog te jong om in aanmerking te komen voor de extra prik. De nieuwe premier zei dat Israël zich opwerpt als pionier door ouderen een derde prik aan te bieden. Hij heeft zijn landgenoten opgeroepen hun „ouders en grootouders” aan te moedigen de extra vaccindosis te halen.

Israël behoort wereldwijd tot de koplopers op vaccinatiegebied. Toch maken de autoriteiten zich zorgen over de verspreiding van de Delta-variant. Het aantal nieuwe coronabesmettingen lag vrijdag voor de vierde dag op rij boven de 2000. Dat soort besmettingscijfers waren sinds maart niet meer gemeld.

10.17 - Tsjechië paait vaccinatietwijfelaars met extra vakantiedagen

De Tsjechische regering biedt ambtenaren een extraatje aan om ze over te halen zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Premier Andrej Babis stelde medewerkers van overheidsorganisaties twee extra vakantiedagen in het vooruitzicht als ze zich laten inenten.

„Maximale vaccinatie is onze inzet, om ons te beschermen tegen besmettingen uit het buitenland”, zei de premier van het ruim 10 miljoen inwoners tellende EU-land. „Dit is onze hoofdtaak: prikken, prikken, prikken.”

Tsjechië had donderdag al ruim 10 miljoen prikken gezet. Er waren 4,74 miljoen mensen volledig gevaccineerd.

Ook in andere landen proberen overheden op allerlei manieren om mensen over te halen zich te laten inenten tegen het coronavirus. Zo kondigde de Russische hoofdstad Moskou vorige maand aan om auto’s te verloten onder mensen die zich laten prikken.

De Amerikaanse metropool New York betaalt mensen 100 dollar voor hun eerste inenting. President Joe Biden heeft andere overheden in zijn land opgeroepen dat voorbeeld te volgen.

05.15 - Testbedrijven verdienen fors, ondanks lage aantal toegangstesten

Ⓒ ANP / HH

Elf commerciële testbedrijven die door de Stichting Open Nederland zijn ingehuurd vanwege Testen voor Toegang, hebben de afgelopen weken samen ruim een miljoen euro per dag verdiend, ondanks het lage aantal testen dat is uitgevoerd. De Volkskrant schrijft dat de testcapaciteit van de bedrijven nauwelijks benut is.

Testbedrijven krijgen volgens de krant een vergoeding van 387 euro per dag per zogeheten ’afnameplek’, geschikt voor tweehonderd tests per dag. De afgelopen twee weken waren er 1100 van zulke afnameplekken, verdeeld over ruim 110 testlocaties. Voor bemande posten komen daar nog personeelskosten bij. Dat bracht de rekening op een miljoen euro per dag, voor een systeem dat 200.000 tests aankan, maar er afgelopen twee weken slechts zo’n 12.000 per dag uitvoerde.

„Natuurlijk is het zonde van het geld. We zijn piepend en knarsend tot stilstand gekomen. Maar we moeten de winkel open houden, ook als er eventjes weinig klanten zijn. Dat is de prijs de we betalen om wanneer het straks weer nodig is verzekerd te zijn van voldoende capaciteit. Het risico is te groot dat bedrijven zouden zeggen: we gaan iets anders doen. De brandweer betalen we ook niet per gebluste brand”, aldus Pier Eringa, topman van de stichting.

03.30 - Ministerie reageert op advies over inzet Moderna bij jongeren

Het ministerie van Volksgezondheid reageert vrijdag op het advies van de Gezondheidsraad over de inzet van het Moderna-vaccin bij jongeren vanaf 12 jaar. Volgens de Gezondheidsraad is het gebruik van het vaccin bij jongeren werkzaam en veilig.

Vaccinatie afval in een speciale prullenbak op een vaccinatielocatie in Dordrecht. Ⓒ ANP / HH

Eerder werd al het vaccin van Pfizer goedgekeurd voor jongeren vanaf 12 jaar. Beide vaccins zijn gebaseerd op de zogenoemde mRNA-techniek.

In de inenting zit een stukje genetische code, die het lichaam ertoe aanzet bepaalde eiwitten aan te maken die lijken op een eiwit van het coronavirus. Op die manier kan het afweersysteem leren het virus te bestrijden.