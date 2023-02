Fakkeldrager net te laat: toch geen lijstaanvoerder van Jezus Leeft!

Van den Berg had vorige week maandag een drukke dag. Hij zat in de rechtbank, waar hij in hoger beroep de straf aanvocht die hem was opgelegd wegens het bedreigen van minister Kaag. Aansluitend moest hij naar het provinciehuis in Haarlem om bij het centraal stembureau de benodigde papieren in te leveren. „Zoals de 120 steunbetuigingen die nodig zijn voor drie kiesdistricten”, zegt partijwoordvoerder Florens van der Spek.

Maar de rechtszaak liep uit. Bovendien liep de beoogde lijsttrekker vertraging in het openbaar vervoer op. „Iets met een bus, die kapot was ofzo”, zegt Jezus Leeft!-oprichter Joop van Ooijen. Van den Berg moest zich voor 17 uur melden, maar kwam een kwartier later aan. Van Ooijen: „Ze waren onverbiddelijk.”

In januari vorig jaar werd Van den Berg tot een half jaar cel veroordeeld voor het bedreigen van minister Kaag en ex-topambtenaar Joris Demmink. Bij Kaag stond hij met een brandende fakkel voor de deur te zwaaien.

In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie vorige week maandag een celstraf van 174 dagen en zes maanden voorwaardelijk tegen Van den Berg. Daarnaast wil het OM dat het hof de Amsterdammer een contact- en gebiedsverbod oplegt voor leden van het kabinet. Van den Berg hoeft wat de aanklager betreft niet terug naar de gevangenis, want hij heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten.

Niettemin zag het bestuur van Jezus Leeft! het helemaal zitten in Van den Berg als lijsttrekker in de districten Amsterdam en Haarlem. „Hij is vrij bekend en heeft flink wat mensen achter zich die hem steunen”, treurt Van Ooijen. Aan Adriaan Coppens, lijsttrekker in district Den Helder, de zware taak Van den Berg als lijsttrekker te vervangen in district Amsterdam. Voor het district Haarlem is het niet gelukt een vervanger te vinden. Voor de partij is Van den Berg niet verloren. Van der Spek: „Hij blijft als vrijwilliger voor ons actief. We zijn hem gelukkig niet kwijt.’