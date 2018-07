Asscher geeft aftrap nieuw sociaal overleg

Woensdag is de eerste bijeenkomst van het overleg met werkgevers en werknemers. De agenda wordt volgens Asscher gevormd door de meest prangende problemen: de economische situatie van het land, de werkloosheid, en dan specifiek de jeugdwerkloosheid en kansen van ouderen, en de dossiers rondom het ontslag en de WW. Ontslag en WW zijn de moeilijke dossiers waar volgens Asscher meer tijd voor nodig is.

„We beginnen nu, dat is alvast een eerste belangrijk signaal, want het is lang geleden”, aldus Asscher over het polderen. Hij vindt het van belang dat werkgevers, werknemers en het kabinet laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen.