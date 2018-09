De kerstmannenloop is een loop over 5 km, het parcours bestaat uit 1 ronde. Het is geen wedstrijd maar vooral een gezellige loop en een sportief middelpunt van de altijd gezellige kerstdagen. Elke deelnemer krijgt een drankje aan de finish.

Er wordt gelopen voor het Asmafonds. De start vindt plaats om 19:30 uur. Wees snel er bij want er zijn maar 1.000 startplaatsen!

www.tijdvooramersfoort.nl/agenda/kerstmannenloop