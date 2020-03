Deze ontroerende foto gaat de hele wereld over

Voor een ouders is er niets mooier dan je pasgeboren kind in je armen te sluiten. In het kinderziekenhuis in Wuhan werd de baby op de foto na de geboorte gescheiden van zijn ouders omdat het kindje besmet bleek te zijn met Covid-19.

De foto gaat de hele wereld over en roept veel emoties op. Een verpleegster, gehuld in beschermende kleding, een mondmasker en een veiligheidsbril, houdt de kleine baby vast in haar handen. Het kindje ligt de komende tijd moederziel alleen in een couveuse.

Het is niet duidelijk of de baby de infectie zal overleven. Dat schrijft Bild.