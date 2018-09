Olympische zeildames aanvoerders op de lijst

Marit Bouwmeester heeft als nummer een van de wereld haar vizier alweer gericht op Rio 2016. Berkhout en Westerhof sluiten in deze leidende positie een glansrijke periode in de 470 klasse af. Berkhout won zelfs vijf wereldtitels, het Olympisch zilver en Olympisch brons. Berkhout was er blij mee: “Ik vind het heel mooi om als nummer een van de wereld mijn topsportcarrière af te sluiten. We hebben dit jaar niet het hoogst haalbare gehaald maar dit geeft wel aan dat we jarenlang in de absolute top meegedraaid hebben. Je wint er geen medaille mee, maar het is wel een mooie afsluiting van een fantastische periode.” Studie

Berkhout heeft na de Olympische spelen niet stilgezeten. Ze zit in de laatste fase van haar studie aan de Johan Cruyff University en in het voorjaar zal de ex-topzeilster haar masters-diploma halen. Haar afstudeeropdracht is het maken van een businessplan voor het International Sailing Centre in Medemblik (ISCM). In januari 2013 stapt Berkhout ook in het sportmanagementbureau van haar vriend Dennis van der Laan. Het bedrijf begeleidt onder andere schaatser Jan Blokhuijsen en Beach-volleybalteam Sophie van Gestel en Madelein Meppelink.

Marit Bouwmeester vizier op Rio 2016

“Sporters begeleiden is ontzettend leuk om te doen, zeker met deze jonge, fanatieke en gedreven topsporters. Ik doe de activatie en Dennis doet de commerciële zaken. Ik was altijd al aangesloten bij de stichting Sporttop en werk daar ook in het ‘buddy-systeem’ mee. In het voorjaar ga ik ook met mijn coach Jacco Koops aanstormend talent begeleiden in de zeilsport.”Geen sprake van een zwart gat dus. Berkhout vervolgt: “Nee integendeel. Ik ben namelijk ook nog gevraagd voor de Atletencommissie van NOC*NSF. 20 december wordt die commissie bekend gemaakt. Ik ben heel benieuwd. En Lisa is alweer volop bezig met haar werk als piloot voor de KLM. Nee stilzitten doen we niet,” besluit de uitgezeilde nummer 1 van de wereld.