NVWA waarschuwt opnieuw voor MDMA in grote champagnefles

De NVWA riep mensen eerder op uit te kijken met champagneflessen die productiecode LAJ7QAB6780004 achterop hebben staan. Nu zijn flessen met de code LAK5SAA6490005 daar aan toegevoegd. Volgens de toezichthouder is bij het inschenken te zien dat het niet om champagne gaat. De met MDMA vervuilde drank bruist niet, is roodbruinig en ruikt naar anijs.

Het is niet bekend hoe de drug in de champagneflessen is terechtgekomen. „De NVWA kan daarom niet inschatten of er nog meer van deze flessen met de gevaarlijke stof in omloop zijn. Ook kan niet uitgesloten worden dat er andere flessen van hetzelfde merk in omloop zijn waar ook MDMA in zit”, liet de autoriteit eerder weten.

In de gevallen waarbij mensen ziek werden, zouden de flessen via een nog onbekende website zijn verkocht. De NVWA heeft alle toezichthouders in de Europese Unie op de hoogte gebracht.