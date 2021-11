LIVE | België gaat ongevaccineerd zorgpersoneel ontslaan

Premium Columns & Opinie

'Het argument 'ik heb geen vaccin nodig want ik leef gezond' is onnozel'

Iemand die een hart van goud heeft, vrijwillig bij de Voedselbank werkt en altijd klaarstaat voor vrienden, familie en collega’s: zo iemand is wel aan te merken als een ’goed mens’. En dat is mooi. Ik bedoel, dat zulke mensen bestaan. Alleen: dat is geen garantie voor een goed leven. Ook een goed me...