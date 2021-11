LIVE | Rustige ochtendspits op eerste maandag met thuiswerkadvies

Binnenland

Oproep: Bent u in Oostenrijk waar het 2G-beleid al is ingevoerd?

In Oostenrijk heeft men het 2G-beleid, waarover in Nederland nog wordt gediscussieerd, al ingevoerd. Mensen die niet zijn gevaccineerd of genezen van corona mogen openbare gelegenheden zoals restaurants en winkels niet meer in. Bondskanselier Alexander Schallenberg wil zelfs een lockdown voor ongeva...