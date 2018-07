In deze tijd worden veel jachten in serie gebouwd. Logisch, want dat drukt de prijs en iedereen let tegenwoordig op de centen. Toch zie je dat steeds meer mensen er voor kiezen hun boot vanaf de werf te laten ‘customisen’. Het gekozen model wordt dan zodanig aangepast, dat het naadloos past bij de wensen van de klant. En dat kan ver gaan.

Onverkoopbaar

Jan Willem Hobbeling van Jetten Yachting moet er wel een beetje om lachen. “In principe is bij ons alles mogelijk. Maar natuurlijk adviseren we de klanten om de boot niet zodanig te veranderen, dat deze na een tijdje onverkoopbaar wordt. In de standaard boten hebben we bijvoorbeeld drie indelingsvarianten, klassiek, semiklassiek en modern. Een omdat we dat modulair bouwen, dus het interieur al buiten het schip klaarmaken, ontstaan zo budgettair interessante keuzemogelijkheden.“

Verkoopbaarheid

Toch zijn er ook wensen die verder gaan dan een andere houtsoort of een rondzit voorin. Hobbeling:” Wij hebben een klant die perse elektrisch wil varen. Hij krijgt nu twee 45 kW elektromotoren en een 100 kW aggregaat om over voldoende stroom te beschikken.” Over de toekomstige verkoopbaarheid van dit soort nieuwe aandrijvingen kan Hobbeling niet adviseren. “Je weet echt niet wat over vijf jaar op de tweedehands markt goed zal verkopen. Dus als iemand zoiets bijzonders wil, bouwen wij gewoon zijn of haar droomboot. Overigens is het op alle modellen mogelijk kleine wijzigingen aan te brengen. Als je bijvoorbeeld het navigatiemastje op een andere plek of van roestvrij staal wil, kan dat natuurlijk ook. Daar zal een doorverkoop echt niet op afketsen.“

Custom Built

Voor mensen met hele speciale wensen kom je uit bij Custom built bouw. Dat wil zeggen dat de klant echt elk onderdeel, van de rompvorm tot het slaapkamerlampje, zelf kan bepalen. Hobbeling: “Een Duitse klant van ons voer in een 50 voeter, maar was op zoek naar een grotere boot. Hij was helemaal weg van het ontwerp van zijn nieuwe auto, de Mercedes CLS Shooting Brake.

Dus hebben we huisontwerper Vripack, een boot in dezelfde stijl laten ontwerpen. Deze Jetten 58 custom is echt een uniek project. 17 meter lang, 44 ton en met twee 575 Caterpillar motoren.

De klant is onwijs blij dat dit allemaal kan. Want ook zijn boot heeft helemaal de Mercedes uitstraling “