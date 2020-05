Politie rolt drugsnetwerk op in Helmond

De aanhoudingen vonden plaats in het kader van een langlopende actie tegen drugscriminaliteit. In oktober 2018 arresteerde de politie zeven personen in een groot onderzoek naar drugshandel. Daarna werd de situatie in Helmond nauwlettend in de gaten gehouden.

Eind vorig jaar bleek volgens de politie dat het dealen weer toenam. De politie startte daarom onder leiding van het Openbaar Ministerie begin dit jaar een nieuw onderzoek.

Daaruit kwam naar voren dat de drie mannen die vrijdag werden gepakt, voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het dealen in de binnenstad van Helmond en daarbuiten, aldus de politie. Ook leverden zij, vaak vanuit hun woning, drugs aan andere straatdealers. Eerder dit jaar pakte de politie al een tiental straatdealers op in verband met dit onderzoek. Die aanhoudingen waren de opmaat naar de actie van vrijdag.

Gegevensdragers zijn in beslag genomen en een groot contant geldbedrag. Ook is een auto in beslag genomen voor verder onderzoek en in het kader van afpakken van crimineel vermogen, aldus de politie.