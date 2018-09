Laura Dekker werkt hard aan toekomst in Nieuw-Zeeland

Laura lijkt gelukkig in haar geboorteland Nieuw-Zeeland dat haar met open armen heeft ontvangen. Op haar website schrijft ze "Ik ben oprecht verliefd op dit land met zijn vriendelijke inwoners." Als een ware ster wordt ze uitgenodigt bij verschillende media, houdt ze lezingen, vloog ze voor een televisie interview naar Auckland, doet mee aan een zeilrace, mag daar al autorijden en heeft werk gevonden op een boot voor sportduikers.

Ook is Dekker in New York op bezoek geweest bij documentairemaakster Jillian Schlesinger voor de film ‘Maidentrip’ over haar wereldomzeiling. Dekker ging ook nog in Vermont langs bij de Amerikaanse Tania Aebi, die van ’85-’87 op 18-jarige leeftijd een soortgelijke zeilreis rond de wereld maakte.

Ook al heeft Laura haar zeilreis nu afgerond, haar gedrevenheid en enthousiasme zorgen ervoor dat de wereld nog lang niet van haar af is.

Bron: Nauticlink