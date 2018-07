Cursus Basiswedstrijdorganisatie in Heeg

Inhoud cursus

De cursus is bedoeld voor mensen die bij wedstrijden actief zijn in het wedstrijdcomité, bij de uitslagverwerking en protesten, en hier graag meer over willen weten. Aan bod komen onder meer: vlaggen en geluidsignalen, een goede start leiden, merktekens en wedstrijdbanen. Ook worden alle taken op een start- en finishschip besproken. De cursusdag vraagt geen voorbereiding of vooropleiding.

De cursusdagen vinden plaats op 8 december, 19 januari en 9 februari.

Gevorderden Wedstrijdorganisatie

Na deze eerste cursusdag bestaat de mogelijkheid om ook de cursus Gevorderden Wedstrijdorganisatie te volgen. Bij voldoende deelname wordt deze cursus waarschijnlijk ook in het Noorden georganiseerd.

