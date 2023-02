Politie zoekt in Aken getuigen dodelijke schietpartij Hoensbroek

In deze zaak zijn dinsdag in Maasmechelen (België) twee mannen (25 en 27 jaar) aangehouden. De mannen zijn volgens de politie afkomstig uit Heerlen, maar zouden in de Belgische grensplaats niet ver van Maastricht wonen. De twee zitten in België vast in afwachting van hun overlevering aan Nederland. De politie sluit niet uit dat er meer schutters bij de fatale aanslag op de Schuureikenweg in de Limburgse plaats betrokken waren. Een van hen zou daarna met een helm in zijn hand een snelweg over gerend zijn.

Volgens de politie was de aanleiding voor de schietpartij een conflict in de drugshandel. Eerder meldden Duitse media dat het slachtoffer, Kayvan P., een Iraanse achtergrond zou hebben en deel zou uitmaken van de Duitse motorbende Bahoz MC. Die zou onder leiding staan van een Koerdische voormalig PKK-strijder, die eerder zou zijn veroordeeld voor de moord op een landgenoot. De motorbende zou zich bezighouden met afpersing en drugshandel. Een woordvoerder van de politie wilde hierover vrijdagavond „in het belang van het onderzoek” niets zeggen.

Bekijk ook: Slachtoffer schietpartij Hoensbroek was man uit Aken

Ook wilde de woordvoerder niet zeggen waarom het onderzoek, dat anderhalf jaar in een bureaula lag, niet aan de politie in Aken is overgedragen. Het onderzoek lag lang stil vanwege personeelsgebrek en andere prioriteiten, bleek eerder deze week.

De Telegraaf is te bereiken via de tiplijn.