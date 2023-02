Twee Belgen opgepakt om doden Duitser in Hoensbroek

Bij de fatale schietpartij waren volgens de politie meer dan twee mensen betrokken. Direct na het incident zouden ze naar het buitenland gevlucht zijn. In juni 2021 werden in dit onderzoek al vier mensen aangehouden, maar zij zijn weer op vrije voeten gesteld. De vier blijven volgens een woordvoerster van de politie wel verdachte in deze zaak.

Bekijk ook: Slachtoffer schietpartij Hoensbroek was man uit Aken

Het onderzoek lag ruim een jaar stil. „Het werd in overleg met het Openbaar Ministerie stopgezet omdat er op dat moment meer aanbod was van zaken dan we aankonden”, zei de woordvoerster. In het najaar van 2022 is het onderzoek weer opgepakt, wat uiteindelijk leidde tot huiszoekingen dinsdag in Maasmechelen en de aanhouding van beide Belgen.

De Telegraaf is te bereiken via de tiplijn.