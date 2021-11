Aanval met mes in Duitse trein, meerdere gewonden

Bild meldt dat er een 27-jarige man van Arabische afkomst is aangehouden. Onderzoekers sluiten momenteel een terroristische achtergrond uit.

Speciale eenheden in de trein

Op het moment van de aanval zaten er ongeveer 300 passagiers in de trein. Volgens de Duitse nieuwssite zaten er ook twee ondersteuningscommando’s (speciale eenheden van de Beierse politie) in de trein, zij zouden op weg naar een voetbalwedstrijd zijn geweest. Volgens Bild waren de twee in de directe omgeving van de aanvaller.

De trein staat op dit moment in de plaats Seubersdorf, tussen Regensburg en Nuremberg in. De politie is in grote getale aanwezig om onderzoek te doen en bewijsmateriaal veilig te stellen.

