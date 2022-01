Verbazing om ’bizar’ besluit VN: Noord-Korea voorzitter Ontwapeningsconferentie

Er werd al bij de VS en de EU geprotesteerd tegen de bizarre stap van de VN-organisatie, de hoeksteen van internationale onderhandelingen over onder meer nucleaire ontwapening. „Deze melding is eigenlijk te bizar voor woorden, ” stelt Dr. Christaan Taaks, voorzitter van de Friedrich Nauman Stichting in Zuid-Korea, een Duitse stichting die zich overal in de wereld inzet voor vrijheid en democratie.

De stap van de VN laat zich verklaren uit het feit dat het voorzitterschap rouleert tussen alle 65 leden van de organisatie. Noord-Korea is gewoon aan de beurt in mei. „Maar”, zo stelt Taaks, „op deze manier wordt de VN blootgesteld aan zware kritiek en verspeelt het iedere geloofwaardigheid.”