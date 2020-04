Nieuwe milieuvriendelijke led-verlichting ’lijkt wel koelcel’

„Op Elviraland, Het Kleine Loo en Isabellaland lijkt de verlichting wel op die van een koelcel”, zegt Carlos Martinez van Andel van Wijkberaad Mariahoeve.

De bewonersorganisatie en de Partij voor de Dieren komen in actie. Er zijn grote zorgen over het verstoren van de nachtrust en het wegjagen van nachtdieren als vleermuizen. „Zet de lampen uit of werk met een bewegingssensor”, maant raadslid Robin Smit. „Natuurlijk is het goed om voor duurzame verlichting te kiezen, maar kijk ook naar andere soorten verlichting.”

Met name de blauwe, kille kleur van de ledlampen stoort de bewoners. Dat licht is volgens Martinez van Andel niet alleen ongezellig, maar ook nog eens ongezond. „De blauwe gloed verstoort de melatonine-aanmaak (het slaaphormoon) blijkt uit onderzoek. In landen als Spanje wijzen onderzoekers inmiddels bovendien op een verhoogde kans op borst- en prostaatkanker bij blootstelling aan te veel blauw licht. Daarnaast kan het ook je netvlies beschadigen. Je ziet dit licht steeds meer oprukken in de stad en daar maak ik me grote zorgen over.”

Wat hem betreft moet de huidige lichtvisie van de gemeente worden aangepast. „Er zou een nieuwe richtlijn moeten komen waarin staat vanaf welke kleurstelling verlichting in de openbare ruimte is toegestaan”, zegt de voorzitter van het wijkberaad.

Niet alleen mensen, maar ook dieren ondervinden hinder van felle verlichting. „Dat ontregelt bijvoorbeeld vleermuizen, maar richt ook bij andere dieren schade aan”, zegt Smit. „Aan de ene kant wordt de vleermuis zoveel mogelijk beschermd, maar aan de andere kant wordt er felle verlichting opgehangen.”

Patricia Dinkela, bestuurslid van Wijkberaad Mariahoeve, vindt de verlichting ’erg onprettig en koud’. „Eerder zag ik rond mijn flat veel vleermuizen vliegen, maar nu zie ik ze nog amper.” Smit, die schriftelijke vragen stelt aan het gemeentebestuur, wil daarnaast dat de wethouder in gesprek gaat met beheerders in de wijk om verlichting op privéterreinen aan te pakken. „Denk aan bouwplaatsen met felle lampen, die ’s avonds branden.” Wijkberaad Mariahoeve ziet het dimmen van de lichten als er niemand loopt als de beste oplossing.