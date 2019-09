’Israël luistert telefoons Witte Huis af’

Israël zou niet op de vingers zijn getikt vanwege het bespioneren van onder meer president Trump. Ⓒ Foto BSR Agency

WASHINGTON - Israël luistert mobiele telefoons in het Witte Huis af. Het hoofddoelwit is president Trump. Al ruim twee jaar worden er mysterieuze en peperdure ontvangers gevonden in de buurt van het Witte Huis. Hoewel de VS al een tijdje vermoedt dat het de Israëli’s zijn, is Israël nooit op de vingers getikt. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwssite Politico op basis van anonieme bronnen in de veiligheidsdiensten.