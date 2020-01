’Corona-patiënt reisde vanuit Wuhan via Nederland naar huis’

Er zijn twee gevallen van besmetting vastgesteld: een patiënt in de hoofdstad Parijs en een in de zuidwestelijke stad Bordeaux. Het zijn voor zover bekend de eerste gevallen in Europa.

De twee zijn inmiddels op een geïsoleerde afdeling opgenomen in verschillende ziekenhuizen. De 48-jarige patiënt in Bordeaux was onlangs in de Chinese stad Wuhan, waar de eerste besmettingen van het virus zijn ontdekt. De Franse praktijk waar hij zich donderdag meldde, schrijft op Facebook dat de man heeft verklaard via Nederland terug naar Frankrijk te zijn gereisd. Toen hij dat aan medici vertelde, gingen direct alle alarmbellen af. Hoelang en waar de man deze week precies in ons land is geweest, is niet bekend. Hij meldde zich op de praktijk omdat hij koorts had en moest hoesten.

Het ministerie van Volksgezondheid in Den Haag kan vrijdagavond niet bevestigen of de reizende Fransman voet zette in Nederland. Minister Bruins stelde eerder vandaag dat ons land ’zeer alert’ is op een uitbraak. Over veel details kan hij nog geen duidelijkheid geven. De VVD-bewindsman wacht nog op nadere maatregelen en adviezen van het RIVM.

’Epidemie bedwingen’

Volgens minister Buzyn is de kans groot dat er meer besmettingen in Frankrijk opduiken. „We zullen er alles aan doen om deze epidemie te bedwingen”, aldus de minister tijdens een persconferentie. Maar volgens haar is het onmogelijk om in deze tijd de grenzen te sluiten.

Over de patiënt in Parijs zijn geen details naar buiten gebracht, meldt de Franse krant Le Parisien. Het virus is nu in elf landen verspreid. In Schotland worden vijf mensen onderzocht op het virus; zij worden dagelijks in de gaten gehouden.

Kabinet in actie

Het kabinet moet met spoed duidelijk maken hoe Nederland is voorbereid op het coronavirus. Dat stelt D66-Kamerlid Antje Diertens nu het virus voor het eerst Europa heeft bereikt.

„Minister Bruins (Volksgezondheid) stuurde vandaag een brief met de boodschap dat de kans op corona-besmettingen in Europa klein is. Enkele uren later zijn er besmettingen in Frankrijk”, reageert de parlementariër.

Het virus heeft in China 26 levens geëist. Zeker 880 mensen zijn besmet geraakt, voornamelijk in China, maar ook in onder meer Japan, Singapore, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, de Verenigde Staten en Vietnam. Het virus lijkt vooral ouderen te treffen.

Reisadvies

Het Nederlandse reisadvies voor de regio Hubei, waarin de stad Wuhan ligt, is aangescherpt. Er wordt geadviseerd om alleen naar deze provincie te reizen indien noodzakelijk. Het auto-, trein- en vliegverkeer in de stad is stilgelegd. Meerdere Chinese steden zijn van de wereld afgesloten, om zo verspreiding tegen te gaan. Vrijdag werd ook bekend dat Chinese reisbureaus geen binnen- en buitenlandse reispakketten meer mogen verkopen. Ook is een deel van de Chinese Muur afgesloten.

