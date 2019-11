Ⓒ 123RF, Poltie Utrecht

UTRECHT - De eigenaar van een verloren blok goud is dolblij nu het peperdure geval is gevonden. Een jonge moeder met kind bracht de staaf naar het politiebureau in Utrecht en strijkt daarmee de beloofde 25.000 euro op. „Het vindersloon komt zeer, zeer, zeer goed terecht”, aldus de uitzinnige eigenaar.