Snackbar jaagt gewapende overvaller weg: ’Frituurvet over je heen!’

Het is even na achten als een gewapende man de Big Snack Hilversum aan de Koningsstraat binnenstormt. Hij is uit op geld. Op dat moment zijn de eigenaresse en twee kinderen in de zaak. Het gezin woont boven de snackbar. „Mijn vrouw dreigde met hete frituurvet te gooien”, zegt haar man de volgende morgen tegen Noordhollands Dagblad. „De dader kwam binnen, pakte een plastic tasje uit zijn broekzak en een pistool en vroeg om geld”, zegt hij.

Als De Telegraaf maandag belt, is het personeel al te druk voor een interview.

De kennelijk afgeschrikte verdachte vluchtte zonder buit weg en werd snel in de kraag gevat door agenten. Hij zou zonder het wapen, dat de politie met een diensthond nog heeft gezocht, zijn opgepakt. Het is de tweede overval op de snackbar dit jaar. „Ik heb nu meerdere camera’s hangen, ook buiten. En we hebben vanwege corona van die plastic schermen boven de balie, maar dat is het”, verzucht de eigenaar tegen de krant.