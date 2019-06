Zes toeristen dood door mysterieuze ziekte

De slachtoffers zijn gezonde mensen van middelbare leeftijd. Amerikaanse media speculeren dat de enige overeenkomst is dat ze ernstig ziek zijn geworden na een drankje uit de minibar van het hotel.

De Amerikaanse FBI zou gevraagd zijn in te vliegen om de zaak te onderzoeken, zo meldt de New York Post.

Robert Bell Wallace stierf na drie dagen in mei in het Hard Rock hotel in Punta Cana. Volgens zijn nicht werd hij doodziek na een drankje uit de minibar. Ⓒ Facebook

De laatste overleden toerist is de 67-jarige Robert Bell Wallace uit Californië. Hij verbleef in mei in het Hard Rock hotel in Punta Cana. Zijn nicht vertelt aan Fox dat haar oom doodziek werd na een glas whiskey uit de koelkast op de kamer. Drie dagen later was hij dood. „Er zijn nog heel veel vragen”, zegt Chloe Arnold tegen de zender.

Minibar

De 45-jarige David Harrison overleed rond dezelfde tijd in het zelfde hotel. De 41-jarige Miranda Schaup-Werner kwam om het leven in de Bahia Principe in La Romana. Ook dat was na een drankje uit de minibar.

Vijf dagen daarna werden Edward Holmes (63), en Cynthia Day (49) doodziek en overleden in Grand Bahia Principe. De 51-jarige Monique Short: idem. Haar zus zei tegen een lokale zender dat de Amerikaanse ook iets uit de koelkast had gedronken.

Volgens de Post zijn er sinds maart 70 toeristen zwaar ziek geworden. Amerikanen speculeren nu openlijk of iemand de flesje in de koelkasten heeft vergiftigd.

’Leugens’

De hotels zelf zeggen in een reactie dat de nabestaanden en media ’leugens verspreiden’. De minister van toerisme zei afgelopen weekend nog dat het volkomen veilig is op de Dominicaanse Republiek. Jaarlijks bezoeken zes miljoen toeristen het land.