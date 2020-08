Jeugdhonk Schilderswijk net open, nu al verwoest door straattuig: ’Waarom moet dit nou?’

Ravage in het jeugdhonk

DEN HAAG - Het jeugdhonk aan het Jacob van Campenplein was al kort in gebruik, maar zou binnenkort officieel en feestelijk worden geopend. Maar nadat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een molotovcocktail naar binnen werd gegooid, is het mooie onderkomen in hartje Schilderswijk compleet verwoest.