Veiling 5G-netwerk moet miljoenen opleveren

Dat maakt minister Adriaansens (Economische Zaken) donderdag bekend. Minstens drie partijen gaan het 5G-netwerk aanbieden.

De veiling liet langer op zich wachten, omdat er eerst een oplossing moest worden gevonden voor de satellietschotels in het Friese Burum. Die schotels, verantwoordelijk voor noodsignalen in lucht- en scheepvaart, maakten gebruik van de frequenties die nodig waren voor 5G. Die schotels worden nu naar Griekenland verplaatst.

Mobiel internet via 5G is volgens Adriaansens ’noodzakelijk’ omdat het dataverkeer in ons land snel toeneemt en een ’altijd beschikbare, snelle en veilige digitale infrastructuur’ daarvoor nodig is.